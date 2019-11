Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

152,30 EUR +2,98% (06.11.2019, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

153,00 EUR +3,80% (06.11.2019, 14:04)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (06.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der Umsatz sei in Q3/2019 wie erwartet um 2,0% y/y geklettert. Nach dem starken Erlösrückgang von -23,7% y/y des größten Bereichs Halbleiter im ersten Halbjahr, habe der Umsatz hier in Q3 wieder um 5,2% y/y zulegen können. Der EBIT-Rückgang (Konzern) von 22,6% y/y habe im Rahmen der Marktprognose gelegen, sei aber weniger deutlich ausgefallen, als von Jost erwartet worden sei. Den Ende September für 2019 - zum zweiten Mal in diesem Jahr - gesenkten Ausblick für 2019 habe das Unternehmen nun bestätigt.Darüber hinaus habe Vorstandschef Eric Taberlet bei der Vorlage der Quartalszahlen gesagt, dass "Die Marktindikatoren im Halbleiter- und Beschichtungsbereich sich stabilisieren und wir erwarten, dass die Nachfrage im Jahr 2020 steigen wird". Beide Segmente hätten in 9M 2019 als einzige Bereiche einen prozentual zweistelligen Erlösrückgang verzeichnet.Da die Ergebnisentwicklung in Q3 besser als von Jost erwartet ausgefallen sei, habe er seine EPS-Prognose für 2019 auf 4,61 (alt: 4,45) Euro erhöht. Für 2020 habe der Analyst aber die EPS-Prognose moderat auf 6,07 (alt: 6,31) Euro gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link