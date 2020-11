Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

162,20 EUR +0,75% (18.11.2020, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

161,00 EUR -0,12% (18.11.2020, 08:29)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (18.11.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Der Umsatzrückgang sei in Q3/2020 mit -2,7% y/y weniger deutlich als erwartet ausgefallen. Der Bereich Halbleiter + Beschichtung habe dabei aber einen Anstieg von 6,1% y/y auf 75,0 Mio. Euro verzeichnet. Auch ergebnisseitig (bspw. EBIT: 16,1 (Vj.: 16,1; Analystenerwartung: 9,2; Marktkonsens: 7,9) Mio. Euro) hätten die Erwartungen durchweg übertroffen werden können.Nach wie vor gebe Pfeiffer Vacuum aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie keinen konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwarte aber, dass der Umsatz in Q4/2020 etwa auf dem Niveau des Q3/2020 liegen werde und dass die EBIT-Marge etwa 7% für das Gesamtjahr 2020 betragen werde. Da die EBIT-Marge von ca. 7% unter der bisherigen Prognose des Analysten von 8% gelegen habe, habe er seine EPS-Prognose für 2020 auf 3,26 (alt: 3,51) Euro gesenkt. Für 2021 habe Jost seine EPS-Prognose ebenfalls gekappt (4,95 (alt: 5,13) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: