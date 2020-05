Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (14.05.2020/ac/a/t)



Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Während der Umsatz in Q1/2020 wie erwartet nahezu stagniert habe, hätten erhöhte Aufwendungen infolge der Corona-Pandemie zu deutlichen Ergebnisrückgängen geführt, weshalb hier auch die Analystenprognosen verfehlt worden seiene. Nach wie vor gebe Pfeiffer Vacuum aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie keinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Bereits Ende März habe Pfeiffer Vacuum seinen Zielsetzungen für 2020 zurückgezogen. Bedeutende Halbleiterkunden würden aber laut Unternehmensangaben derzeit unverändert an ihrer Expansion festhalten und Aufträge im Marktsegment Analytik, das den Kampf gegen das Coronavirus unterstütze, seien stark. Die wirtschaftliche Aktivität in anderen bedienten Märkten sei aber zurückgegangen. Der Vakuumpumpen-Hersteller erwarte, dass die Marktbedingungen Druck auf die Ertragslage ausüben würden.Den deutlichen Kurseinbruch, der Mitte März seinen Tiefpunkt gefunden habe, habe der TecDAX-Titel wieder wettgemacht. Dies spiegele aus Sicht des Analysten nicht die zu erwartende fundamentale Entwicklung wider, die unverändert mit sehr hoher Unsicherheit behaftet sei und deutlich schwächer ausfallen dürfte, als noch zu Jahresanfang erwartet.