Die Private-Equity-Branche erlebe in den letzten Jahren einen massiven Aufschwung: Alleine in diesem Jahr würden Schätzungen zufolge Fonds weltweit etwa 1,3 Billionen Dollar eingesammelt. Mehr als dreimal so viel wie noch vor zehn Jahren.



Auch an der Börse seien bei Beteiligungsgesellschaften gefragt: Der französische Investor Antin Infrastructure Partners habe bei seinem IPO vergangene Woche 33 Prozent zugelegt, die Bridgepoint-Aktie sei am ersten Handelstag im Juli 28 Prozent gesprungen.



Ein derart fulminanter Börsenstart sei Petershill Partners zwar nicht gelungen, doch das Modell, sich an erfolgreichen Investoren zu beteiligen, sei spannend und ein Ende des Booms im Private-Equity-Markt nicht absehbar.



"Der Aktionär" nimmt den Börsenneuling auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. Die Aktie von Goldman Sachs ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung. (Analyse vom 28.09.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Petershill Partners, Fondstochter von Goldman Sachs, ist eine auf Investments bei alternativen Vermögensverwaltern spezialisierte Gesellschaft, die 2007 gegründet wurde. Petershill beteiligt sich mit Minderheitsanteilen bei Vermögensverwaltern, die auf nicht alltägliche Anlagestrategien spezialisiert sind. Dazu gehören etwa private Finanzierungen, Immobilien, Hedgefonds, Rohstoffe aber auch Flugzeug- und Schiffsfinanzierungen. Insgesamt ist Petershill an 19 Investmentgesellschaften beteiligt mit einem kombinierten verwalteten Vermögen von 187 Milliarden Dollar. Petershill soll künftig eine eigenständige Fondsgesellschaft sein. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Börsendebüt am Dienstag ist Petershill Partners geglückt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Ein Kurssprung, wie es ihn bei den IPOs anderer Private-Equity-Häuser zuletzt gegeben habe, sei allerdings ausgeblieben. Der Börsengang bringe dem Unternehmen und seinen Investoren einem Milliardenbetrag ein, bei der Bewertung übertreffe die Goldman Sachs-Tochter die Erwartungen sogar.Direkt zu Handelsbeginn hätten die Papiere von Petershill Partners 2,7 Prozent zugelegt, hätten diese allerdings schnell wieder abgegeben und stünden am Dienstagmittag mit 342 Pence unter dem Ausgabepreis von 350 Pence.Dieser habe in der Mitte der Preisspanne von 320 bis 380 Pence gelegen und dem Unternehmen 547 Millionen Britische Pfund (GBP) eingebracht. Die Investoren hätten beim Börsengang Aktien im Wert von 465 Million GBP losgeschlagen.