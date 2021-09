Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

192,80 EUR +1,15% (22.09.2021, 10:56)



Euronext Paris-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

193,15 EUR +1,21% (22.09.2021, 11:02)



ISIN Pernod Ricard-Aktie:

FR0000120693



WKN Pernod Ricard-Aktie:

853373



Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

PER



Euronext Paris Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

RI



Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (22.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Pernod Ricard habe eine Vereinbarung über den Kauf des sich in Privatbesitz befindenden, britischen Online-Spirituosenhändlers The Whisky Exchange erzielt. The Whisky Exchange verfüge über preisgekrönte Online-Shops, drei stationäre Läden im Zentrum von London sowie einen sehr umfangreichen Katalog von ca. 10.000 Produkten. Das Unternehmen sei zudem im Privatverkauf tätig und biete auch Online-Auktionen für Spirituosen-Raritäten an, was nach Unternehmensangaben zwei der wachstumsstärksten Aktivitäten im Spirituosen-Sektor seien. Angaben zum Kaufpreis und weitere Details zur Transaktion seien nicht gemacht worden. Die Übernahme von The Whisky Exchange passe nach Meinung des Analysten mit Blick auf den umfangreichen Produktkatalog und die Zusatzangebote (u.a. Online-Auktionen) gut zur Strategie von Pernod Ricard, neue Kundenbedürfnisse zu erfüllen, die Online-Präsenz weiter zu stärken und das Angebot an Premium-Produkten auszuweiten.Darüber hinaus habe Pernod Ricard Details zur Anfang September angekündigten Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms (verbleibendes Volumen: rund 0,5 Mrd. Euro) genannt. So sollten im Rahmen einer ersten Tranche zwischen dem 16.09. und 16.11.2021 eigene Aktien im Volumen von maximal 0,25 Mrd. Euro (Maximalpreis: 270,00 Euro je Aktie) zurückgekauft werden. Lusebrink behalte seine Prognosen bei. Einer deutlichen Erholung des Geschäfts v.a. in den strategisch wichtigen Märkten China und den USA stehe die noch andauernde Schwäche im weltweiten Reiseeinzelhandel gegenüber.Aufgrund eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Pernod Ricard-Aktie weiterhin "halten", so Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 195 Euro belassen. (Analyse vom 22.09.2021)Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: