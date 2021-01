Börsenplätze PerkinElmer-Aktie:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten habe "Der Aktionär" immer wieder die Aktie von PerkinElmer vorgestellt und auf das Outperformer-Potenzial des Diagnostik-Wertes hingewiesen. Inzwischen seien rund 63 Prozent seit Empfehlung in Ausgabe 19/20 angelaufen. Doch damit sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein.Vor Kurzem hätten die Amerikaner die Übernahme von Horizon Discovery unter Dach und Fach gebracht. Horizon Discovery sei ein Geneditierungs- und Genmodulationsunternehmen, welches sich auf Zellen für die Forschung und klinische Anwendungen fokussiere. Dazu würden unter anderem Reagenzien und Zellmodelle für die CRISPR- und RNAi-Forschung zählen. Darüber hinaus greife PerkinElmer nach Oxford Immunotec Global für 591 Millionen Dollar. Damit werde das Portfolio an fortschrittlichen Testlösungen für Infektionskrankheiten ausgebaut.In den letzten Wochen habe sich die Aktie von PerkinElmer auf Rekordjagd begeben. Allerdings sei der Diagnostik-Wert im Peergroup-Vergleich immer noch äußerst attraktiv bewertet.PerkinElmer sei als Anbieter von Diagnostik- und Analyse-Lösungen in einer hervorragenden Position. Die Corona-Krise habe gerade das Diagnostik-Geschäft aufblühen lassen.Aufgrund der moderaten Bewertung im Peergroup-Vergleich bleibt die Aktie bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun auf 95,00 Euro angehoben werden. (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link