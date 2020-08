PerkinElmer sei breit aufgestellt und arbeite stets an der Optimierung der Produktpalette. So hätten die Amerikaner den Handdesinfektionsmittel-Analysator zur Erkennung von Methanol nun verbessert. Die Ergebnisse könnten fortan in unter 30 Sekunden vorliegen. Nicht minder spannend: Die Reihe an "Explorer Workstations", die PerkinElmer einführe. Damit würden sich pro Tag 10.000 Corona-Tests vorbereiten und durchführen lassen.



Es müsse nicht immer QIAGEN oder Abbott Laboratories sein: PerkinElmer besteche durch einen durchweg positiven Newsflow und herausragende Fundamentaldaten. On top gebe es einen Schuss Übernahmefantasie. Spekulativ ausgerichtete Anleger greifen an schwachen Tagen zu und sichern die Position mit einem Stopp bei 75 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur PerkinElmer-Aktie. (Analyse vom 18.08.2020)



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (18.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Diagnostik-Spezialisten wie beispielsweise QIAGEN Abbott Laboratories oder auch Roche würden von der Corona-Pandemie profitieren. Doch es lohne sich, einen Blick in die "zweite Reihe" zu werfen. Hier würden Anleger unter anderem auf PerkinElmer stoßen, ein Unternehmen mit einem grandiosen Newsflow, einem attraktiven Chart und einer fairen Bewertung. "Der Aktionär" nenne fünf Gründe, die jetzt für ein Investment sprächen.1. Euroimmun-Übernahme fruchteDie Amerikaner würden sich im Kampf gegen das neuartige Coronavirus auch auf Antikörpertests fokussieren. Ein passender sei von Euroimmun entwickelt worden. Dabei handle es sich um eine Gesellschaft aus Lübeck, die sich PerkinElmer im Jahr 2017 für 1,2 Milliarden Euro einverleibt habe. "Drei Viertel der Deutschen könnten in einem halben Jahr immun sein", so Winfried Stöcker, Gründer von Euroimmun, nun zur Welt. Der Aufkäufer, PerkinElmer, könnte ein großer Gewinner dieser Entwicklung sein.2. Die QuartalszahlenDer Run auf Diagnostik-Produkte habe PerkinElmer ein herausragendes Q2-Ergebnis beschert. Demnach habe das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 12,3 Prozent auf 812 Millionen Dollar verzeichnet. Analysten hätten lediglich mit 717 Millionen Dollar gerechnet. Unter dem Strich habe bei PerkinElmer ein Ergebnis von 1,57 Dollar je Aktie in den Büchern gestanden und damit 0,88 Dollar pro Papier mehr als prognostiziert.Gemessen am Boom durch die Corona-Pandemie sei die aktuelle Bewertung des Unternehmens mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 für 2021 im Vergleich zur Konkurrenz moderat. Vergleichbare Unternehmen wie Abbott (KGV von 25 für 2021) oder DiaSorin (KGV von 36 für 2021) kämen auf deutlich höhere Kennziffern.4. Rücke das Unternehmen ins Übernahmevisier?Bekanntlich habe Thermo Fisher Scientific die Übernahme des Diagnostik-Spezialisten QIAGEN abgeblasen. Hinzu komme eine Warnung vonseiten der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Covid-19-Testkit der Amerikaner. Begebe sich Thermo Fisher auf die Suche nach einem neuen Akquisitionsobjekt? Klar sei: PerkinElmer würde ins Beuteschema passen.5. Newsflow sorge für Wachstumsfantasie