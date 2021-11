Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

52,64 EUR -6,57% (05.11.2021, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

86,06 USD -4,27% (04.11.2021, 21:15)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalzahlen, die Peloton am Donnerstag vorgelegt habe, seien enttäuschend ausgefallen. Das Unternehmen sei beim Umsatzwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben und habe gleichzeitig höhere Verluste geschrieben. Darüber hinaus habe der Heimtrainer-Hersteller seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die Aktie habe nachbörslich kräftig verloren.Die Konsensschätzung der Wall Street-Analysten habe einen Nettoverlust von 1,10 Dollar pro Aktie vorgesehen. Tatsächlich habe sich das Minus auf 1,25 Dollar je Aktie belaufen. Auch der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sei mit 805,2 Millionen hinter den Erwartungen von 809 Millionen Dollar zurückgeblieben.Dagegen habe Peloton die Zahl seiner Abonnenten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent auf 2,49 Millionen steigern können. Insgesamt habe das Unternehmen inklusive Digital-Only-Abonnenten inzwischen 6,2 Millionen Kunden. Auch der Abonnement-Umsatz sei um 94 Prozent auf 304,1 Millionen Dollar gestiegen.Für das Gesamtjahr habe das Management die Prognose gesenkt. Statt bisher 3,63 Millionen Abonnenten rechne es nun mit 3,35 bis 3,45 Millionen. Die Umsatzerwartung liege zwischen 4,4 und 4,8 Milliarden Dollar, nach bisher 5,4 Milliarden. Der Konsens der Analysten habe bei 5,39 Milliarden gelegen.Für den Heimtrainer-Spezialisten werde es jetzt wichtig sein, ein gutes Weihnachtsgeschäft einzufahren. Das Management habe sich am Donnerstag zuversichtlich gezeigt, dass das Unternehmen ausreichende Lagerbestände aufgebaut habe, um die Nachfrage innerhalb normaler Lieferzeiten erfüllen zu können.Investierte Anleger beachten unbedingt den Stopp-Kurs, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)