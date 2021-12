Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

34,025 EUR -5,55% (10.12.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

38,51 USD -5,38% (10.12.2021, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (11.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Aktionäre von Peloton Interactive müssten allmählich um die letzten Kursgewinne seit dem Ausbruch der Corona-Krise fürchten. Am Freitag habe das Papier des Heimfitness-Spezialisten 7,2% eingebüßt. Im Zuge dessen seien erstmals seit Mai 2020 wieder weniger als 40 USD für die Peloton Interactive-Aktie bezahlt worden.Von Spitzenkursen im Januar von 170 USD könnten die Anleger nur noch träumen. Eher müssten sie fürchten, dass sich der Kurs dem Rekordtief von 17,70 USD aus der Zeit des Corona-Crashs zu Beginn der Krise nähere.Auch Fachleute würden derzeit kritischer, nachdem Peloton Interactive in der Corona-Krise von in Zeiten der Lockdowns der "Stay-at-Home-Bewegung" profitiert habe. Die Credit Suisse habe das Papier am Freitag von "outfperform" auf "neutral" abgestuft. Sie hätten auf Gegenwind durch höhere Mobilität der Kunden, eine Verlagerung der Konsumausgaben und die Rückkehr klassischer Fitnessangebote verwiesen. Analyst Kaumil Gajrawala fürchte, dass diese Faktoren im Jahr 2022 zu gar keinem oder nur geringen Wachstum führen würden.Peloton Interactive sei nach dem Absturz überverkauft und reif für eine Gegenbewegung. Mittel- bis langfristig habe das US-Unternehmen allerdings definitiv eine Daseinsberechtigung. Wenn Peloton Interactive an der einen oder anderen Stellschraube drehe, seien deutlich höhere Kurse drin, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: