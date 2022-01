Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

26,465 EUR -0,82% (18.01.2022, 16:06)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

29,68 USD -5,27% (18.01.2022, 15:57)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (18.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Aktie von Peloton falle auch am Dienstag weiter ins Bodenlose, wobei nahezu sämtliche Tech-Aktien angesichts steigender Anleiherenditen abverkauft würden. Der Hersteller von Spinningbikes versuche jetzt in der Not, das Ruder mit der Verpflichtung eines Beraters herumzureißen.Peloton arbeite künftig mit der Unternehmensberatungsgruppe McKinsey & Co. zusammen, um seine Kostenstruktur zu überprüfen und möglicherweise einige Stellen zu streichen, wie CNBC erfahren habe.Der mögliche Stellenabbau sei laut einer Aufzeichnung von CNBC kürzlich in einem Telefonat mit Mitgliedern des Managementteams von Peloton besprochen worden. Die Bekleidungssparte, die besonders schwache Umsätze verzeichne, sei ein Bereich, der ins Visier genommen werden könnte.Peloton erwäge auch, stationäre Einzelhandelsgeschäfte zu schließen. 15 Geschäfte stünden auf der Kippe. Peloton habe zum 30. Juni 123 Showrooms in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland betrieben.Der Chart von Peloton sei ein Graus. Ob ein Berater die Wende bringe, scheine fraglich.Die Aktie ist noch im "Aktionär"-Depot, steht aber zur Disposition, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 18.01.2022)