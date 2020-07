SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (30.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) und erhöhen das Kursziel von 44 auf 50 CHF.Das Unternehmen habe heute die größte Transaktion der Firmengeschichte vermelden können und das Bestandsportfolio durch den Ankauf sehr deutlich und schneller als erwartete ausgebaut. Der Kaufvertrag umfasse 5.450 Einheiten, wodurch das Portfolio um ca. 42% auf 18.300 Einheiten wachse. Der Großteil der Objekte liege in Nordrhein-Westfalen (4.540 Einheiten) und Kaiserslautern (550) und somit im bereits bestehenden Wohnungscluster der Gesellschaft, während weitere Wohnungen in Neubrandenburg (360) erworben worden seien. Durch die größtenteils unmittelbare Nähe zu den Objekten aus dem bisherigen Portfolio biete der Zukauf weitere Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und Synergien freizusetzen. Das Closing sei für Ende 2020 vorgesehen. Das erworbene Portfolio habe einen Leerstand von 8,6% und erwirtschaftet Ist-Mieteinnahmen von rund 22 Mio. CHF. Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass der Leerstand relativ zeitnah abgebaut werden könne und sich die Ist- Mieteinnahmen noch weiter steigern würden in den kommenden Jahren. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die Analysten von SRC Research würden jedoch von einer Rendite von rund 5,5% ausgehen. Der Marktwert des Portfolios sei somit auf rund 1,5 Mrd. CHF angestiegen und der NAV je Aktie zu Marktwerten sollte zum Jahresende deutlich ansteigen und nach Meinung der Analysten die 50-CHF-Marke erreichen. Zur Finanzierung des Deals prüfe Peach derzeit verschiedene Optionen.Folglich der gemeldeten Transaktion hätten die Analysten von SRC Research ihre GuV-Schätzung entsprechend angepasst. Sie würden nunmehr für 2020 von einem deutlich höheren Bewertungsergebnis von über 50 Mio. CHF ausgehen. Für das Jahr 2021, in welchem die Objekte für das gesamte Jahr zum Ergebnis beitragen sollten, sowie für die Folgejahre hätten sie ihre Erwartungen für die Mieterträge deutlich erhöht. Außerdem habe das Unternehmen ihre bisherige Erwartung, dass für 2020 eine Dividende ausgeschüttet werden solle, bestätigt und sie würden nunmehr von einer Ausschüttung von 1,00 CHF je Aktie ausgehen.Die Aktie habe seit dem letzten Update von SRC Research bereits um rund 25% zulegen können. Die heutige Meldung sollte jedoch für weiteren Rückenwind sorgen und die Analysten würden von einer weiteren sehr positiven Entwicklung ausgehen. Als neues kurz- bis mittelfristiges Ziel habe Peach ein Portfolio von 2 Mrd. CHF bzw. rund 25.000 Einheiten ausgerufen. Die Analysten könnten sich gut vorstellen, dass das Unternehmen bereits im Laufe dieses Jahres diesem Ziel deutlich näher komme und diese Marke innerhalb der nächsten Quartale erreichen werde. Aufgrund ihrer neuen GuV-Prognose und einer durchaus positiven Entwicklung der Gesellschaft trotz Corona würden die Analysten ihr Kursziel von 44 auf 50 CHF erhöhen.