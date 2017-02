SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

CHF 15,30 -1,92% (07.02.2017)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (07.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Aktienanalysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) und erhöhen ihr Kursziel.Das Unternehmen habe in der letzten Woche, am 1. Februar, seine vorläufigen Zahlen für 2016 veröffentlicht. Peach Property habe mit einem Gewinnsprung überrascht, das Vorsteuerergebnis sei von 3,3 Mio. CHF auf rund 15 Mio. CHF fast verfünffacht worden. Getrieben worden sei dieses sehr gute Ergebnis durch die um 7% auf über 9 Mio. CHF gestiegenen Mieteinnahmen sowie durch Gewinne von Verkäufen von Renditeliegenschaften und Bewertungsgewinnen. Positiv hätten sich zudem die um 8% zum Vorjahr gesenkten operativen Aufwendungen und die um rund 20% verringerten Finanzierungsaufwendungen auf die Bottom Line ausgewirkt.Die Analysten hätten den CEO und CFO am 2. Februar in Zürich besucht und seien nach ihrem Gespräch davon überzeugt, dass das Unternehmen auch in den nächsten Jahren weitere lukrative Zukäufe für das deutsche Bestandsportfolio tätigen könne. Das Bestandsportfolio sei im letzten Geschäftsjahr durch mehrere große Akquisitionen wie dem Rheinland-Portfolio und dem Kaiserslautern-Portfolio von rund 1.500 Wohnungen auf über 3.100 Wohneinheiten mehr als verdoppelt worden und weise mittlereile schon einen Marktwert von rund 225 Mio. CHF auf.Die Gesellschaft habe es geschafft, durch eine gezielte Bewirtschaftung dieser Bestände und Sanierungsmaßnahmen den Leerstand in den Objekten signifikant zu verringern. Für die nächsten ein bis zwei Jahre sollte nach Ansicht der Analysten das Portfolio zuerst auf rund 4.000 Wohnungen und dann auf rund 5.000 Wohnungen weiter ausgebaut werden können, was annualisierte Mieteinnahmen auf Basis von Ist-Mieten von deutlich über 25 Mio. Euro und praktisch eine Verdreifachung der 2016er Mieteinnahmen bedeuten würde.Ihr "buy"-Rating behalten Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, nach den sehr guten vorläufigen Zahlen und den guten Wachstumsperspektiven bei. Das Kursziel sei von 20 CHF auf 24 CHF erhöht worden. (Analyse vom 07.02.2017)Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:14,44 EUR +0,92% (07.02.2017, 08:01)