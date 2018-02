Xetra-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

26,30 EUR (05.02.2018)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

CHF 29,90 -0,99% (06.02.2018, 13:23)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (06.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Am 1. Februar habe das Unternehmen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 basierend auf den vorläufigen Zahlen bekannt gegeben und habe die Analysten-Erwartungen eines sehr guten Jahres nochmal deutlich übertroffen. Neben dem erfolgreichen Portfolioausbau habe das Unternehmen auch sehr gute GuV-Zahlen berichten können. Die Mieteinnahmen seien gegenüber dem Vorjahr um rund 77% von über 9 Mio. CHF auf über 16 Mio. CHF gestiegen.Getrieben von der operativen Arbeit im Bestandsportfolio habe das Unternehmen eine deutliche Wertsteigerung im Bestandsportfolio erwirtschaften können. Ebenfalls hätten Einmaleffekte, allem voran Währungseffekte durch die Aufwertung des Euro gegenüber des Schweizer Frankens, das Ergebnis um weitere 7 Mio. CHF erhöhen können. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sei alles in allem signifikant gestiegen und habe sich von über 15 Mio. CHF in 2016 auf rund 50 Mio. CHF mehr als verdreifacht und liege somit weit über der Analysten-Schätzung von 33 Mio. Euro.Wie bereits mit dem letzten Update vom 27. Dezember berichtet, habe Peach noch vor Jahresende zwei weitere Zukäufe zum Portfolio vermelden können und den Wohnungsbestand somit auf fast 7.000 Einheiten ausgebaut und erneut mehr als verdoppelt. Die annualisierten Soll-Mieten seien gegenüber dem Vorjahr um 109% gestiegen und lägen derzeit bei 34 Mio. Euro. Der Marktwert des Wohnportfolios sei auf rund 450 Mio. CHF angestiegen und das Gesamtportfolio auf 520 Mio. CHF. Auch beim Schweizer Entwicklungsprojekt "Wollerau Park", welches 2018 weitestgehend abgeschlossen werde, hätten weitere Erfolge verbucht werden können. Aktuell seien bereits über 90 Prozent der Einheiten verkauft. Zusätzlich seien noch weitere Einheiten reserviert, weshalb die Analysten auch hier davon ausgehen würden, dass bis zur Fertigstellung nahezu alle Einheiten veräußert seien.Die Analysten würden im laufenden Geschäftsjahr von weiteren signifikanten Zukäufen zum Portfolio ausgehen. Peach verfüge über ausreichend Firepower, um das gesteckte mittelfristige Ziel von 9.000 Einheiten mühelos zu erreichen. Sie würden hiervon in den nächsten 12 bis 18 Monaten ausgehen. Auch in bilanzieller Hinsicht stehe diesem Ziel nichts entgegen. Die Kombination der Kapitalmaßnahmen in 2017 habe nicht nur für die besagte Firepower, sondern auch für eine Eigenkapitalquote von weiterhin über 40% gesorgt. Bezüglich der Mieteinnahmen würden die Analysten eine erneute deutliche Steigerung für 2018 erwarten und derzeit von einem Betrag von knapp 35 Mio. CHF ausgehen, welcher jedoch je nach Zeitpunkt der nächsten erwarteten Transaktionen auch durchaus noch höher ausfallen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:25,80 EUR +5,74% (06.02.2018, 12:27)