Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (16.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Mit der Akquisition eines großen Wohnungsportfolios im Raum Bielefeld habe das Unternehmen die Beschleunigung des Portfoliowachstums eingeleitet. Ferner habe das Management das Mittelfristziel für das Portfoliowachstum auf 9.000 (bisher ca. 5.000 bis Ende 2017e) Einheiten erhöht.Durch den Kauf des Bielefeld-Portfolios errichte Peach Property neben Düsseldorf/Erkrath ein zweites Hub in NRW mit einer sofort kritischen Größe (1.109 Einheiten; Istmiete: 4,4 Mio. CHF). Als Treiber für das Wertpapier sehe der Analyst die Steigerung des FFO I, was durch den hohen Vermietungsstand von rund 95% erreicht werde (geschätzter FFO 1:1,6 Mio. CHF). Es gebe ferner bei einer Durchschnittsmiete von 532 (Regierungsbezirk Detmold in Q3 2017 laut empirica: 7,06) CHF/qm Mieterhöhungspotenzial. Dank des stark erweiterten finanziellen Spielraums rechne der Analyst mit weiteren FFO I- und NAV-erhöhenden Transaktionen.Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bestätigen ihr "kaufen"-Votum für die Peach Property Group-Aktie. Das Kursziel sei von 31,00 auf 32,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 16.11.2017)Xetra-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:23,48 EUR +1,12% (16.11.2017, 11:22)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:CHF 26,95 -0,37% (16.11.2017, 13:25)