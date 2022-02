XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Nachdem Alphabet kurz nach Börsenschluss in den USA starke Zahlen gemeldet habe, habe auch PayPal sein Zahlenwerk präsentiert. Und das könne die Anleger nicht begeistern. Die Aktie knicke im nachbörslichen Handel elf Prozent ein.Der Gewinn je Aktie für das vierte Quartal habe noch in etwa im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen. Der Konzern habe 1,11 Dollar je Aktie im Vergleich zu 1,12 Dollar je Aktie gemeldet, die Analysten erwartet hätten. Der Umsatz habe sogar über den Schätzungen der Experten gelegen. PayPal habe 6,92 Milliarden Dollar erlösen können, Analysten hätten 6,87 Milliarden Dollar geschätzt.Doch die eigentliche Enttäuschung sei die Prognose für das erste Quartal des laufenden Jahres gewesen. Hier seien Analysten bislang davon ausgegangen, dass PayPal 1,16 Dollar je Aktie erzielen werde. Doch der Konzern selbst habe dieses Ziel auf 0,87 Dollar je Aktie revidiert. Das habe für einen nachbörslichen Kursrutsch gesorgt.