Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

93,03 EUR +7,44% (24.10.2019, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

92,85 EUR +7,27% (24.10.2019, 10:14)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

96,64 USD (23.10.2019)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal sei am Mittwochabend im nachbörslichen Handel um fast acht Prozent gestiegen. Grund dafür seien starke Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr."Wir hatten in finanzieller und operativer Hinsicht ein exzellentes Quartal", schreibe PayPal-CEO Dan Schulman gleich zu Beginn der gestern veröffentlichten Quartalsmitteilung. Der Umsatz sei im abgelaufenen Vierteljahr um 19 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar (rund 3,9 Milliarden Euro gestiegen).Der Gewinn pro Aktie sei von 36 Cent im Vorjahreszeitraum auf 39 Cent gestiegen, das bereinigte EPS auf 61 Cent. Darin enthalten seien aber nicht-realisierte Verluste aus den strategischen Investments in MercadoLibre und Uber in Höhe von 15 Cent je Aktie.Die Erwartungen der Analysten seien mit den Q3-Zahlen übertroffen worden. Sie hätten im Schnitt mit einem Umsatz von 4,35 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 52 Cent gerechnet.Besonders starke Zuwächse habe PayPal dabei im Endkundengeschäft verzeichnet: Das Volumen von P2P-Transaktionen sei um 39 Prozent, das Volumen von Transaktionen mit der Payment-App Venmo sogar um 64 Prozent gestiegen. Im Bereich "Merchant Services" sei das Zahlungsvolumen um 31 Prozent gestiegen.Dank der Übernahme von 70 Prozent des chinesischen Online-Bezahldienstes GoPay im September stehe PayPal als erstes ausländisches Unternehmen vor dem Markteintritt in China. Der Deal solle noch im laufenden vierten Quartal abgeschlossen werden und dürfte alleine wegen der schieren Größe des chinesischen Markts für zusätzliche Dynamik sorgen.Angesichts dieser Entwicklung habe PayPal für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 17,70 bis 17,76 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,06 bis 3,08 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt. Analysten hätten bislang im Schnitt Erlöse von 17,72 Milliarden Dollar und ein EPS von 2,97 Dollar auf dem Zettel. Prognosen für das kommende Geschäftsjahr habe PayPal noch nicht veröffentlicht. Diese sollten nach "Bloomberg"-Informationen aber bald folgen.Die PayPal-Aktie befinde sich bereits seit Februar 2016 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und habe seitdem 180 Prozent an Wert gewonnen. In Ausgabe 41/2019 sei die Kaufempfehlung zuletzt bestätigt worden - als mögliche Alternative für konservativere Anleger, denen die Aktie von Branchenkollege Wirecard derzeit zu heiß sei. Das Kursziel von 125 Euro bietet auch Neueinsteigern noch genügend Potenzial, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.10.2019)