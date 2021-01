Muss man überhaupt Geld im Casino einzahlen?

Einzahlungsfreie Bonusangebote

Spielen mit Echtgeld

So läuft die Einzahlung mit PayPal

Um mit PayPal einzahlen zu können, muss im zweiten Schritt natürlich auch das von Ihnen gewählte Casino dieses E-Wallet als Zahlungsmöglichkeiten akzeptieren. Wird PayPal nicht von der Casinoseite akzeptiert, können Sie damit leider auch nicht einzahlen – ein unglücklicherweise auch heute noch sehr häufiges Problem in vielen Online Casinos.



Ist es Ihnen gelungen, eine Plattform zu finden, auf der PayPal-Zahlungen möglich sind, zeigen wir Ihnen jetzt, wie Sie damit in wenigen Schritten erfolgreich Geld ans Casino senden. Es handelt sich übrigens um ein Echtzeit-Zahlungsmittel. PayPal übergibt das Geld im Anschluss an Ihre Bestätigung sofort ans Casino. Sie müssen dann keine Sekunden länger warten, die Einzahlung steht direkt für den ersten Spieleinsatz bereit.



Der folgende Leitfaden zeigt, wie Sie sicher und ohne Probleme durch den PayPal Einzahlungsprozess gehen. Auch als Geschäftskonto ist PayPal übrigens verfügbar. Wir empfehlen jedoch, für das Spiel im Casino immer ein privates PayPal-Konto zu nutzen.



Schritt 1 – Casino auswählen und anmelden

Suchen Sie die Homepage eines Casinos auf und führen Sie die Anmeldung durch. Für die Nutzung von PayPal spielt es keine Rolle, ob Sie dabei ein mobiles Gerät wie ein Smartphone oder einen stationären PC oder Laptop verwenden. Sind Sie auf der Plattform noch nicht registriert, so müssen Sie das noch vor der ersten Anmeldung tun.



Schritt 2 – Einzahlung mit PayPal starten

Sind Sie im Kundenbereich eingeloggt, begeben Sie sich auf die Seite der Zahlungsmethoden und wählen die Kategorie Einzahlung aus. Das Casino zeigt Ihnen dann, welche Zahlungsmethoden für Sie zur Nutzung bereitstehen. Wählen Sie dort PayPal aus und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Haben Sie den gewünschten Betrag eingegeben, bestätigen Sie den Vorgang.



Schritt 3 – Bestätigung der Transaktion auf PayPal

Nicht nur im Casino muss die Einzahlung bestätigt werden. Auch auf PayPal selbst ist eine solche Bestätigung nötig. Dazu werden Sie vom Casino automatisch zu PayPal weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Daten einloggen. Bestätigen Sie dann ganz einfach die Überweisung und Sie werden automatisch zurück zur Casinohomepage gebracht. Wer PayPal One Touch aktiviert hat, kann sogar diesen Schritt überspringen und noch schneller Geld einzahlen.



Schritt 4 – Einzahlung abschließen

Sind Sie wieder auf der Casinoseite angelangt, ist die Einzahlung abgeschlossen und die erfolgreiche Einzahlung wird bestätigt. Achten Sie darauf, dass dies auch wirklich der Fall ist und wenden Sie sich im Zweifel am besten sofort an den Kundensupport des Casinos. Dieser kann in der Regel bei gängigen Problemen sehr schnell weiterhelfen.



Schritt 5 – Ins Spielgeschehen starten

Und dann bleibt nur noch eines: Legen Sie bei den favorisierten Games auf Ihrer Casinoseite los, und das nur wenige Sekunden nachdem Sie den Zahlungsvorgang begonnen haben.



Alternative Zahlungsmethoden im Casino

Das PayPal ist schon lange nicht mehr alleine auf dem Markt der elektronischen Zahlungsdienstleister. "Facebook, Amazon und Co. setzen den Bezahldienst unter Druck", berichtete die Wirtschaftswoche bereits vor einiger Zeit. Kein Wunder also, dass es heute dementsprechend viele Alternativen gibt, und zwar nicht nur im Bereich der elektronischen Geldbörsen.



Große Unternehmen wie Facebook und Amazon integrieren eigene Zahlungsdienste, Casinos stehen häufig in Partnerschaften mit anderen elektronischen Zahlungsmethoden, die nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit verbreitet sind und die möglicherweise mit geringeren Kosten oder einfacheren Vorgängen einhergehen.



Sind Sie kein Fan von PayPal oder bietet Ihr Casino PayPal für Spieler aus Deutschland nicht für Einzahlungen an, können Sie somit in fast allen Fällen auch auf eines der folgenden Zahlungsmittel zurückgreifen, die ebenfalls als sicher und seriös einzustufen sind: Visa und Mastercard (Kreditkarten), Skrill, NETELLER, paysafecard, Klarna, Trustly oder die zwar etwas umständliche und in die Jahre gekommene, aber immer noch häufig anzutreffende Banküberweisung. (19.01.2021/ac/a/m)









