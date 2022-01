Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

141,72 EUR -1,72% (24.01.2022, 11:33)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

142,58 EUR -4,59% (24.01.2022, 11:19)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

163,54 USD -5,62% (21.01.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Wachstumsstarke Tech-Aktien seien in den letzten Monaten aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit, die durch die steigende Inflation, die anhaltende Pandemie und die straffere Geldpolitik verursacht worden sei, unter Druck geraten. Zu größten Verlierern zähle der führende Finanzdienstleister PayPal, dessen Aktien in den letzten sechs Monaten um rund 41 Prozent gefallen seien.Im Zuge der wachsenden Abwärtsdynamik der Tech-Indices habe sich am Freitag auch der Abverkauf bei der PayPal-Aktie zugespitzt. Mit einem Minus von 5,6 Prozent sei sie unter die massive Unterstützungszone gerutscht, die an den Zwischentiefs bei 170 und 180 Dollar aufspanne.Hinzu komme, dass die PayPal-Aktie damit aus dem stark gehandelten Bereich zwischen 166 und 220 Dollar gefallen sei. Zusammen mit einer zunehmenden Abwärtstrendstärke sei daher die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Rücksetzer bis mindestens an das nächste Volume-Peak bei 145 Dollar ausweiten würden. Darunter warte die nächste massive Auffangzone bei 140 Dollar. Dort liege die obere Kante eines Aufwärtsgaps, das die Aktie im Mai 2020 aufgerissen habe.Die Kursentwicklung der PayPal-Aktie lasse momentan keinen Einstieg zu. Es drohe ein weiteres Verkaufssignal und noch tiefere Kurse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: