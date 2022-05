XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

75,48 EUR -3,63% (09.05.2022, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

79,57 USD -2,58% (09.05.2022, 16:43)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Schwäche am Gesamtmarkt laste auch auf der PayPal-Aktie. Zarte Erholungstendenzen nach der Zahlenvorlage Ende April seien längst wieder vorbei, stattdessen habe der Kurs zu US-Handelsstart erneut ein neues Mehrjahrestief markiert.Die Hoffnungen einiger Analysten und Anleger, dass der US-Zahlungsdienstleister nach den Q1-Zahlen und einer Prognosesenkung endlich ein Neustart gelinge, schienen sich bislang nicht zu erfüllen. Zwar habe die PayPal-Aktie tatsächlich zunächst positiv auf die Bekanntmachung Ende April reagiert, im von Zins- und Rezessionsangst geprägten Marktumfeld jedoch bald an die Kursverluste der vergangenen Monate angeknüpft. Dabei sei der Kurs am heutigen Montag zum Handelsstart an der Wall Street kurzzeitig sogar unter die 80-USD-Marke gerutscht - zum ersten Mal seit Dezember 2018. Ein neuer, aber womöglich nur vorläufiger Tiefpunkt der aktuellen Korrektur. Ausgehend vom Ende Juli 2021 markierten Allzeithoch von 310,16 USD entspreche das einem Abschlag von rund 74%.Zwar gehe "Der Aktionär" weiterhin davon aus, dass PayPal auf dem aktuellen Niveau relativ günstig und reif für eine kräftige Erholung sei. Im schwachen Gesamtmarkt gestalte sich diese aber schwierig. Investierte Anleger sollten daher den Stopp bei 74 Euro im Auge behalten. Einen Neueinstieg sollten auf dem aktuellen Niveau höchstens risikofreudige Anleger wagen, alle anderen sollten zunächst eine Trendwende im Chart abwarten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:75,52 EUR -2,50% (09.05.2022, 16:57)