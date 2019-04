Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (25.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Dank eines boomenden Internethandels habe der Online-Bezahldienst PayPal die Einnahmen und den Gewinn zu Jahresbeginn kräftig gesteigert. Die Nutzerzahlen hätten im ersten Quartal deutlich zugelegt. Die Anleger hätten trotzdem ein Haar in der Suppe gefunden - die Aktie sei nach den Zahlen eingeknickt. Was sollten Anleger tun?PayPal habe im ersten Quartal den Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 31 Prozent auf 667 Millionen Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie sei auf 78 Cent geklettert. Der Umsatz habe sich um zwölf Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar verbessert.Die Analysten hätten mit einem Gewinn je Aktie von 68 Cent und einem Umsatz von 4,13 Milliarden Dollar gerechnet.PayPal habe die Nutzerzahl auf 277 Millionen gesteigert. Erstmals habe der Konzern auch Zahlen zur in den USA beliebten Zahlungs-App Venmo bekannt gegeben: Der vor allem bei jungen Leuten gefragte Dienst zähle derzeit 40 Millionen Nutzer.Infolge dessen habe die Aktie nachbörslich ein Prozent verloren.PayPal beweise mit seinen Zahlen, dass der Konzern ganz klar auf Kurs sei. Das etwas schwächer als erwartete Transaktionsvolumen könne vernachlässigt werden. Viel wichtiger sei, dass die Zahl der Nutzer bei PayPal und Venmo stark steige. Wachse Venmo weiter so enorm (2019er Umsatzziel: 300 Millionen Dollar), sei der Break-even nur noch eine Frage der Zeit.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der PayPal-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 25.04.2019)