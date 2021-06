XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

217,50 EUR +1,09% (09.06.2021, 16:20)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

265,205 USD +0,78% (09.06.2021, 16:21)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 4,371 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2021 einen Wert von 392 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Zahlungsdienstleistungen PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal-Anleger müssten sich inzwischen schon seit vier Monaten in Geduld üben. Das Papier des Online-Bezahldienstes stecke noch immer in einer Konsolidierungsphase fest. Die Charttechnik verrate, warum sich das aber schon in Kürze ändern könnte und worauf Trader nun achten müssten.Seit dem Allzeithoch am 16. Februar bei 309,14 Dollar sei bei der PayPal-Aktie die Luft raus. Das Papier habe den steilen Höhenflug gestoppt und sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dabei sei die Aktie in einer immer enger werdenden Range geschwankt. Charttechnisch betrachtet habe sie eine Dreiecksformation ausgebildet, die sich am Rekordhoch und dem März-Tief bei 223,09 Dollar aufspanne.Nachdem die PayPal-Aktie nun seit letzter Woche nur knapp unter der oberen Begrenzung verlaufen sei, habe sie diesen am gestrigen Dienstag bei 261 Dollar überwinden können. Da die Auflösung aber unter niedrigem Handelsvolum stattgefunden habe, müsse der Titel heute erneut beweisen, dass der Ausbruch nachhaltig gewesen sei. Dazu müsse sich der Aktienkurs heute deutlich oberhalb des Dreiecks aufhalten und an Volumen zulegen. Dann wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand an den Zwischenhochs bei 277 Dollar wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:218,20 EUR +0,95% (09.06.2021, 16:32)