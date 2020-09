Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Payment-Sektor zähle gemeinhin zu den Profiteuren der Corona-Pandemie: Aufgrund der veränderten Einkaufs- und Bezahlgewohnheiten vieler Kunden würden bargeldlose Bezahloptionen eine immer größere Rolle spielen. Das habe sich zuletzt auch in den Aktienkursen und Bewertungen der entsprechenden Unternehmen widergespiegelt.Das rege Interesse der Investoren am Payment-Boom wolle sich offenbar auch der schwedische Online-Bezahldienst Klarna zunutze machen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters befinde sich Klarna in Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde.Laut mehrerer Quellen wolle Klarna bei neuen und bestehenden Geldgebern dabei gute 500 Mio. Euro einsammeln. Beeindruckender als die Höhe der Mittelzuflüsse wäre jedoch die Bewertung, zu der die Finanzierung erfolgen solle: Laut der Insider liege diese nämlich bei mehr als zehn Millionen Dollar - und damit fast doppelt so hoch wie bei der letzten Funding-Runde im August 2019 (5,5 Mio. Dollar).Die Finanzierungsrunde dürfte die letzte vor einem Börsengang des Unternehmens sein. Klarna-CEO Sebastian Siemiatkowski habe Ende August gesagt, dass das IPO innerhalb der nächsten zwei Jahre und vermutlich in den USA erfolgen könnte. Laut einem Insider könnten die Vorbereitungen dafür bereits in den kommenden Monaten anlaufen.Zuletzt hätten Gewinnmitnahmen viele US-Tech-Aktien belastet - PayPal und Square seien da keine Ausnahme gewesen. Die mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven seien jedoch intakt. Engagierte Anleger können daher dabei bleiben und Neueinsteiger bei einer Bodenbildung wieder zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Bei Klarna halte DER AKTIONÄR die weitere Entwicklung bezüglich der Börsenpläne genau im Auge. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link