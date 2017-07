Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 58,07 +0,85% (18.07.2017, 16:33)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



(18.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten James Friedman von Susquehanna Financial:Analyst James Friedman vom Investmenthaus Susquehanna Financial vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine positive Haltung hinsichtlich der Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).Die Analysten von Susquehanna Financial weisen darauf hin, dass anlässlich der Ersteinschätzung der Aktien von PayPal Holdings Inc. vor zwei Jahren auf die zusätzlichen Möglichkeiten hingewiesen worden sei, die Akzeptanz bei Händlern zu stärken. Nun zwei Jahre später sei diese Annahme Realität geworden.Durch die breitere Akzeptanz dürfte sich der adressierbare Markt bezogen auf den Marktwert um rund 22 Mrd. USD erhöht haben, so die Schätzung des Analysten James Friedman. PayPal habe aber weiterhin viel Spielraum für weiteres Wachstum. Weder Amazon, Costco, Staples oder QVC würden PayPal bislang akzeptieren.Die Analysten von Susquehanna Financial bestätigen in ihrer PayPal-Aktienanalyse das Votum "positive" und heben das Kursziel von 55,00 auf 67,00 USD an.XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:49,93 EUR +0,23% (18.07.2017, 15:55)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:50,11 EUR -0,04% (18.07.2017, 16:24)