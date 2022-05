Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick:



PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 125,00 Overweight Barclays Ramsey El-Assal 02.05.2022 120,00 Buy Mizuho Securities USA Dan Dolev 02.05.2022 114,00 Outperform BMO Capital Markets James Fotheringham 28.04.2022 160,00 Buy Canaccord Genuity Joseph Vafi 28.04.2022 120,00 Buy Citigroup Ashwin Shirvaikar 28.04.2022 104,00 Outperform Cowen and Company George Mihalos 28.04.2022 131,00 Buy D.A. Davidson & Co. Christopher Brendler 28.04.2022 114,00 Buy Deutsche Bank Bryan Keane 28.04.2022 95,00 Hold Jefferies & Co. Trevor Williams 28.04.2022 138,00 Buy Loop Capital Hal Goetsch 28.04.2022 139,00 Overweight Morgan Stanley James Faucette 28.04.2022 118,00 Outperform Oppenheimer Dominick Gabriele 28.04.2022 140,00 Overweight Piper Sandler Christopher Donat 28.04.2022 90,00 Underperform SMBC Nikko Securities America Andrew Bauch 28.04.2022 115,00 Positive Susquehanna Financial James Friedman 28.04.2022 85,00 Hold Truist Andrew Jeffrey 28.04.2022 115,00 Overweight Wells Fargo Advisors Jeff Cantwell 28.04.2022 110,00 Outperform Wedbush Securities Moshe Katri 28.04.2022 100,00 Outperform Credit Suisse Timothy Chiodo 28.04.2022



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.05.2022/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 USD oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 27. April die Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. April berichtete, sei der Bezahldienst PayPal mit einem Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal sei das Nettoergebnis im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 509 Millionen USD (482 Mio. Euro) gesunken, wie der Konzern mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um 7 Prozent auf 6,5 Milliarden USD gestiegen - für PayPals Verhältnisse ein recht bescheidenes Wachstum.Das Unternehmen, das während der Pandemie noch ein großer Profiteur des Online-Shopping-Booms war, senkte nach dem durchwachsenen Auftaktquartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, hat Joseph Vafi, Analyst von Canaccord Genuity, mit 160 USD das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Vafi hat den Titel am 28. April wiederholt mit dem Rating "buy" bewertet.Andrew Jeffrey, Analyst von Truist, hat dagegen die Aktie von PayPal Holdings am 28. April unverändert mit "hold" eingestuft und das Kursziel von 115 auf 85 USD gesenkt.Am 11. Mai hat Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie von PayPal in einer Aktienanalyse unter die Lupe genommen. Die Aktie finde einfach keinen Boden. Im turbulenten Handel an der Wall Street habe sie am 10. Mai abermals ein neues Mehrjahrestief markiert. "Der Aktionär" ziehe bei der Spekulation auf ein Comeback des einstigen Payment-Überfliegers jetzt die Notbremse.Die Talfahrt gehe dennoch ungebremst weiter. Nachdem der Kurs zu Wochenbeginn zeitweise bereits unter die 80 USD-Marke gerutscht sei, sei es am 10. Mai bis auf 76,13 USD nach unten gegangen. Das entspreche dem tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren und einem Abschlag von 75 Prozent auf das Allzeithoch.Seien es anfangs Sorgen um die getrübten Wachstumsaussichten, schwache Zahlen und ein plötzlicher Strategieschwenk des Managements gewesen, was die Anleger in die Flucht geschlagen habe, sei es nun vor allem das von Zins- und Rezessionsangst geprägte Marktumfeld, das auf der Aktie laste. Der von einigen Analysten im Anschluss an die Q1-Zahlen erhoffte "Reset" gelinge unter diesen Vorzeichen bislang nicht - zumindest mit Blick auf die Kursentwicklung.Zwar gehe "Der Aktionär" weiterhin davon aus, dass PayPal auf dem aktuellen Niveau relativ günstig und reif für eine kräftige Erholung sei. Im schwachen Gesamtmarkt gestalte sich diese jedoch schwierig. Stattdessen sei die Aktie im Frankfurter Handel am 10. Mai unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 74 Euro gerutscht. Die im März begonnene Spekulation auf ein Comeback sei damit gescheitert. Vor einem Wiedereinstieg sollten Anleger eine nachhaltige Trendwende im Chart abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?