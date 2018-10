Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Outperform William Blair & Co. Robert Napoli 15.10.2018 103,00 Buy Instinet Bill Carcache 11.10.2018 112,00 Outperform BMO Capital Markets James Fotheringham 28.09.2018 104,00 Buy Berenberg Tammy Qiu, Tej Sthankiya 30.08.2018 99,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 24.08.2018 100,00 Buy Craig-Hallum Capital Bradley Berning 30.07.2018 98,00 Overweight Cantor Fitzgerald Joseph Foresi 27.07.2018 102,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 26.07.2018

Börsenplätze PayPal-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

68,71 EUR +1,78% (16.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

69,35 EUR +3,96% (16.10.2018, 20:02)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

80,28 USD +3,95% (16.10.2018, 20:07)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (17.10.2018/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 112,00 USD oder 98,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. wird am 18. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BMO Capital Markets. In ihrer Aktienanalyse vom 28. September beginnen die Analysten die Coverage mit einem "outperform"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 112,00 USD. Das Geschäftsmodell von PayPal Holdings Inc. sei in Relation zum Überraschungspotenzial beim Umsatzwachstum wegen der möglichen M&A-Aktivitäten sektorweit am besten. Das Unternehmen habe Zugang zu schnell wachsenden Auslandsmärkten und sei in den e-Commerce-Zahlungsflüssen tief verwurzelt.Die Analysten von BMO Capital Markets würden die Premiumbewertung der PayPal-Aktie wegen des überlegenen Wachstumsprofils für gerechtfertigt halten. PayPal verfüge im Vergleich zum Coverage Universum über die größte bilanzielle Flexibilität um anorganisches Wachstum zu generieren.Die Analysten vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigen in ihrer Aktienanalyse vom 24. August das Votum "outperform" für den PayPal-Titel. Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprognosen passt Analyst Colin Sebastian das Kursziel von 96,00 auf 99,00 USD nach oben an. Eine Umfrage unter 1.500 Internetnutzern habe klar gezeigt, dass PayPal Holdings Inc. die dominierende digitale Geldbörse repräsentiere. Die Zweimarken-Strategie von PayPal könnte aufgrund der Venmo-Monetarisierung für zusätzliche Einnahmen sorgen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: