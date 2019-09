Börsenplätze Partners Group-Aktie:



Kurzprofil Partners Group Holding AG:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (10.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Vom EBITDA- zum EBIT-Ziel: Das EBITDA sei um 2% J/J (+1% nach IFRS 16) gestiegen und liege 2% hinter den Konsensschätzungen zurück, hauptsächlich angekurbelt durch geringer als erwartete Performancegebühren. Wegen IFRS 16 (Leasing) wechsle Partners Group von einem EBITDA- zu einem EBIT-Margenziel, das die operative Performance besser widerspiegele. Das Ziel bleibe bei 60%. Die Marge sinke von 65% (1H18) auf 63% (1H19), mit einem ungünstigen Wechselkurseffekt von fast 1 Bp und vorübergehenden Auswirkungen bei den Personalkosten wegen vermehrter Einstellung.Die Performancegebühren würden mit CHF 130 Mio. bzw. einem Umsatzanteil von 19% unter den Vorgaben von 20 bis 30% (1H18): 27%) sowie unter den Schätzungen liegen, beeinträchtigt durch die Unsicherheit zu Beginn des Jahres.Hohe Eigenkapitalrendite: Das Eigenkapital sei auf CHF 1,9 Mrd. (1H18: CHF 1,8 Mrd.) gestiegen, bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 41%.Der Reingewinn von Partners Group für das 1H19 sei aufgrund der niedrigeren Performancegebühren und der vorübergehend vermehrten Einstellung von Kundenbetreuern 2% hinter den Schätzungen zurückgeblieben seien. Wenngleich der Analyst mit einem Rückgang der Performancegebühren gerechnet habe (Konsens: unverändert), habe sich die Unsicherheit zu Beginn des Jahres stärker ausgewirkt als von ihm erwartet. Allerdings dürfte die kräftige Markterholung in den letzten Monaten seines Erachtens günstige Bedingungen für die künftigen Performancegebühren schaffen. Partners Group bestätige die Vorgabe für den Gesamtumsatz von 20 bis 30% (VontE: 22%).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Partners Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 880,00. (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link