Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Parrot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Parrot S.A. (ISIN: FR0004038263, WKN: A0J3D7, Ticker-Symbol: P2W, EN Paris: PARRO) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Parrot-Aktie habe lange Zeit einiges zu wünschen übrig gelassen. Zuletzt habe das Papier des französischen Herstellers von professionellen Drohnen aber ein frisches Kaufsignal generiert. Trotz schwacher Margen verfüge Parrot über eine gute Bilanzstruktur sowie eine Technologie, die man in verschiedenen Industrien anwenden könne. Die nun in vielen Ländern infolge des Ukraine-Krieges geplanten Rüstungsprogramme hätten der Parrot-Aktie einen neuen Schub gegeben, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Parrot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Parrot-Aktie:4,945 EUR +18,16% (02.03.2022, 15:55)