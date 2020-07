Quasi über Nacht hätten viele Menschen einen großen Teil ihres täglichen Lebens ins Internet verlagern müssen. Bei einer solchen Umstellung seien die richtigen Softwareprogramme wichtig, aber funktionierender Datenschutz sei unerlässlich. So hätten Unternehmen wie Zscaler (ISIN US98980G1022/ WKN A2JF28) und Okta (ISIN US6792951054/ WKN A2DNKR) durch den verstärkten Fokus auf Sicherheit erheblich profitiert. Seit Februar sei der Zscaler Private Access (ZPA)-Datenverkehr um mehr als das Zehnfache gestiegen und die Zscaler Cloud Security Plattform habe mit der Sicherung von 100 Milliarden Transaktionen pro Tag einen neuen Meilenstein erreicht.



Bildung:



Mit dem globalen Lockdown habe die Pandemie ein Umfeld geschaffen, in dem Online-Bildung für viele zur einzigen Option geworden sei. 2U (ISIN US90214J1016/ WKN A1XEYD) statte Universitäten mit den Ressourcen und Technologie aus, um Online-Kurse anzubieten. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hätten damit rund 215.000 Studierende von den Angeboten von 2U profitiert.



Verwaltungsaufgaben:



Unternehmen wie Docusign (ISIN US2561631068/ WKN A2JHLZ) seien erfolgreich, indem sie einfache, aber im Fall der Pandemie mühsam gewordene Aufgabe übernommen hätten. Beispielsweise ein physisches Dokument zu unterzeichnen und dieses direkt in die digitale Welt zu stellen. Der mögliche Markt sei groß, bislang habe Docusign nur etwa 661.000 zahlende Kunden.



Zukunftspotenzial mittels Einsen und Nullen:



Der BVP Nasdaq Emerging Cloud Index habe im Jahr 2020 bisher eine Rendite von 52,4 Prozent erzielt. Zoom Video Communications habe anlässlich seiner Gewinnbekanntgabe im Juni 2020 ein Umsatzwachstum von 169 Prozent im Jahresvergleich gemeldet. Auf gewichteter Durchschnittsbasis für alle Unternehmen innerhalb des BVP Nasdaq Emerging Cloud Index habe diese Zahl bei 40,2 Prozent gelegen. Als Bezugspunkt gelte der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), der bei 13,4 Prozent gelegen habe.



Auf lange Sicht würden 94 Prozent der Unternehmen über mindestens eine Cloud-basierte Softwarelösung verfügen. Den Erwartungen zufolge werde bis 2025 mehr als 50 Prozent der Unternehmenssoftware in der Cloud betrieben, bis 2030 mehr als 80 Prozent. Die Covid-19-Pandemie könnte diesen Übergang in naher Zukunft sogar noch beschleunigen.



Kurz gesagt, die Welt der Unternehmenssoftware verlagere sich vom "Vor-Ort"-Modell zum "Cloud Computing" Hauptmodell. Es komme nicht oft vor, dass von einer neu aufkommenden Technologie fast alle Unternehmen in irgendeiner Weise profitieren könnten. Wenn man die kommenden drei, fünf oder zehn Jahre vor Augen habe, sehe man in diesem Bereich großes Potenzial. (08.07.2020/ac/a/m)







