Kurzprofil Panalpina Welttransport (Holding) AG:



Die Panalpina Gruppe (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF) ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht und Logistik zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte.



Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 70 Ländern und arbeitet in weiteren 90 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit. (18.07.2018/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Panalpina-Aktienanalyse von Analysten Joel Spungin und William Fitzalan Howard von der Privatbank Berenberg:Joel Spungin und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Transport- und Logistikdienstleisters Panalpina (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF).Sie würden denken, dass der Schweizer Konzern in diesem Quartal gute Fortschritte gemacht habe, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Der Markt sei allerdings leicht entnervt von der robusten Verteidigung des Managements, ein unabhängiges Unternehmen zu bleiben.Joel Spungin und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Panalpina-Aktie mit einem Kursziel von 155 CHF bestätigt. (Analyse vom 18.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Panalpina-Aktie:111,50 EUR -6,38% (18.07.2018, 08:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Panalpina-Aktie:129,30 CHF -1,30% (18.07.2018, 09:06)