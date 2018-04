NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

17,21 USD +2,38% (18.04.2018, 22:00)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



NASDAQ-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (19.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) charttechnisch unter die Lupe.Seit zwei Jahren bewege sich die Aktie von Pan American Silver seitwärts. Diese Entwicklung schlage sich in den kleinen Körpern der letzten vier Quartalskerzen sowie dem jüngsten "inside quarter" nieder. Über diesen Zeitraum habe sich die Marke von rund 13,80 USD als tragfähige Unterstützung erwiesen, deren Bedeutung durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 13,77 USD) und das 50%-Retracement des Erholungsimpulses seit Anfang 2016 (13,48 USD) unterstrichen werde. Gleichzeitig stünden zuletzt fallende Hochpunkte zu Buche, so dass sich insgesamt ein absteigendes Dreieck ergebe. Für einen nahenden Ausbruch aus dem Konsolidierungsmuster würden zwei Aspekte sprechen: Zunächst einmal seien die Umsätze seit Sommer 2016 - passend zur laufenden Atempause - rückläufig. Darüber hinaus hätten sich die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen. Deshalb würden die Analysten einen Anstieg über den gut 1-jährigen Abwärtstrend (akt. bei 17,97 USD) als Signalgeber auf der Oberseite definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, winke im ersten Schritt ein Wiedersehen mit dem 2016er-Hoch (21,59 USD). Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die o. g. Bastion bei rund 13,50 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:14,15 Euro +1,76% (19.04.2018, 09:50)