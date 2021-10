Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seitdem das Niveau des neuen Allzeithochs bei 3.017 USD nicht mehr gehalten und im Juni erstmals der Support bei 2.540 USD unterschritten wurde, befindet sich der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der habe im September geradlinig an die Unterstützungen bei 1.763 und 1.804 USD zurückgeführt, habe jedoch kurz davor gestoppt werden können. Nach einer leichten Erholung sei der Wert zuletzt wieder zurückgekommen und tendiere aktuell über den nahen Haltemarken seitwärts.



Die Gefahr weiterer Abgaben bis 1.804 und 1.763 USD sei noch nicht verflogen und der misslungene Erholungsversuch Mitte September zeige, dass die Verkäuferseite noch immer am Zug sei. Dennoch könnte sich Palladium weiter stabilisieren und mit einem Anstieg über 1.997 USD eine zweite Erholung bis 2.100 und 2.149 USD erfolgen. Ein echter Befreiungsschlag wäre aber erst der Bruch letzterer Marke und damit die Chance auf Zugewinne bis 2.256 und 2.300 USD. Abgaben unter 1.804 und 1.763 USD würden dagegen die Schleusen öffnen und für Verluste bis 1.650 USD sorgen. Darunter wäre bereits ein Einbruch bis 1.491 USD, dem Crashtief des Vorjahres, denkbar. (01.10.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



