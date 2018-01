Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unterstützt durch den schwachen US-Dollar haben die Edelmetallpreise über Nacht weiter kräftig angezogen, berichten die Analysten der Commerzbank.Das Edelmetall der Stunde bleibe aber Palladium. Es sei gestern um 3% bzw. gut 30 USD nach oben gesprungen und habe den Handel auf einem Rekordniveau von etwas über 1.095 USD je Feinunze beendet. Das bisherige Rekordhoch sei im Januar 2001 verzeichnet worden. Palladium habe sich bereits im letzten Jahr um 56% verteuert und damit die beste Preisentwicklung unter den Rohstoffen aufgewiesen, die die Analysten beobachten würden. 2016 habe ein Plus von 21% zu Buche gestanden. Vom Mehrjahrestief Mitte Januar 2016 habe sich Palladium mehr als verdoppelt. Angetrieben werde das hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendete Edelmetall wohl weiter durch Sorgen über eine anhaltende Knappheit bzw. vor einem weiteren Jahr mit Angebotsdefizit. Hierzu trage nach wie vor der Diesel-Skandal bei, der zu einer hohen Nachfrage nach Autos mit Benzinmotoren geführt habe.Heute Abend würden in den USA die Fahrzeugabsätze für Dezember veröffentlicht. Möglicherweise sei Palladium schon im Vorfeld in Erwartung guter Daten gekauft worden. Unterstützung erhalte der Palladiumpreis auch weiterhin seitens der spekulativen Finanzinvestoren, deren Netto-Long-Positionen fast auf Rekordhoch lägen. Abflüsse aus den Palladium-ETFs - im letzten Jahr seien es 380 Tsd. Unzen, im Jahr davor knapp 640 Tsd. Unzen und 2015 sogar fast 730 Tsd. Unzen gewesen - würden dagegen offenbar keine Rolle spielen. (03.01.2018/ac/a/m)