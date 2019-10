Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) kam es in den vergangenen Wochen zur Ausbildung einer weiteren starken Aufwärtswelle, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe die Notierungen an die Oberkante des mittelfristigen Trendkanals herangeführt, welche an den Vortagen einen Rücksetzer nach sich gezogen habe. Das Hoch bei 1.782 USD werde nach einer moderaten Konsolidierung bereits wieder erreicht.



Nach dem Rücksetzer des Vortages biete sich die Chance, die Oberkante des Trendkanals klar zu durchbrechen. Gehe es über die 1.800 USD hinaus, werde der Weg auch in Richtung 1.900 USD relativ frei. Abgaben unter 1.731 USD sollten jetzt aber vermieden werden, da dies eine kleine Topbildung andeuten könnte. In diesem Fall wäre ein Rücklauf bis in den Bereich der 1.699 USD schnell möglich. (25.10.2019/ac/a/m)



