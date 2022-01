Paris (www.aktiencheck.de) - Schon allein die Aussicht auf steigende Zinsen wirkt wie ein Bremsklotz auf die Entwicklung der Edelmetallpreise, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angebotsdefizit könnte auch 2022 anhaltenUnd: Es gebe gute Gründe, weshalb Palladium weiter steigen könnte. Im Gegensatz zu Gold werde Palladium vor allem der Industrie stark nachgefragt. Benötigt werde das Metall insbesondere für den Bau von Katalysatoren in Benzinfahrzeugen. Genau dies habe das Edelmetall im vergangenen Jahr erheblich unter Druck gebracht, als die Halbleiterkrise die Fahrzeugproduktion weltweit hart getroffen habe. In der Folge habe der Palladiumpreis von knapp 3.000 US-Dollar je Feinunze im Mai bis auf 1.660 US-Dollar im Dezember nachgegeben. Nun könnte Palladium als klassischer "Re-Opening Trade" umso stärker von der absehbaren Normalisierung der wirtschaftlichen Lage und der möglichen Erholung in der Automobilindustrie profitieren. Gut möglich also, dass in diesem Jahr die Nachfrage erneut höher ausfalle als das Angebot. Sollte der Bedarf das Angebot in diesem Jahr tatsächlich übersteigen, wäre es das elfte Angebotsdefizit-Jahr in Folge. Und: Zwar werde Palladium in Zeiten einer hohen Inflation nicht so sehr gesucht wie Gold, doch: Ein Bremsklotz sei die hohe Teuerungsrate sicherlich auch für Palladium nicht. (31.01.2022/ac/a/m)