Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem Anfang Oktober die Unterstützung bei 908 USD verteidigt wurde, stieg Palladium in einer aufwärtsgerichteten Keilformation an den Widerstand bei 1.015 USD, der Anfang Dezember erstmals überwunden wurde, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetalle" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer weiteren kurzen Korrektur sei diese Marke Mitte Dezember überschritten und auch die Oberseite der Keilformation überwunden worden. Seither ziehe der Wert steil nach Norden und erreiche aktuell die Höchststände des Jahres 2001 bei rund 1.090 USD.



Das Aufwärtspotenzial bei Palladium sei noch längst nicht ausgeschöpft und der Anstieg der vergangenen Tage untermauere die derzeitige Stärke der Käuferseite. Oberhalb von 1.090 USD könne der Wert damit direkt bis zum Etappenziel bei 1.115 USD klettern. Darüber könnte sich die Rally weiter verschärfen und bis 1.150 USD und darüber bereits an das mittelfristige Ziel bei 1.200 USD führen. Ein vorübergehender Pullback an die Oberseite der Keilformation, die aktuell auf Höhe der Unterstützung bei 1.052 USD verlaufe, wäre erst bei einem Rücksetzer unter 1.070 USD zu erwarten. Von dort aus dürfte sich der Aufwärtstrend mit neuer Dynamik fortsetzen. (03.01.2018/ac/a/m)