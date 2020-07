Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit der Auflösung eines Konsolidierungsdreiecks Anfang Juli und des Anstiegs über die Hürde bei 1.997 USD konnte sich bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine Erholung ausbilden, die in den vergangenen Tagen deutlich an Aufwärtsdynamik gewann, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei der Kurs bereits über den Widerstand bei 2.084 USD angestiegen und habe damit ein Kaufsignal ausgebildet.



Nach einer leichten Korrekturphase könnten die Bullen jetzt bereits wieder auf das Gaspedal drücken und den Palladiumkurs in Richtung der nächsten Hürde bei 2.248 USD antreiben. Dort wäre mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen. Ein Sprung über die Marke würde dagegen Aufwärtspotenzial bis 2.405 USD freisetzen. Derzeit wären die Chancen auf einen solchen Anstieg erst bei einem Abverkauf unter 1.997 USD vergeben. In diesem Fall wäre die Erholung beendet und es käme zu einem Einbruch bis 1.843 USD. (24.07.2020/ac/a/m)



