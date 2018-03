Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erreichte Mitte Januar ein Hoch bei 1.139 USD, um anschließend in eine umfassende und starke Korrektur überzugehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von 961 USD sei eine Erholung gestartet, welche an der 1.060 USD-Marke wieder abverkauft worden sei. Zuletzt hätten sich die Notierungen auf den 961 USD erneut fangen können.



Die Erholung der vergangenen Wochen habe sich in Form einer kleinen bärischen Flagge dargestellt, welche bereits leicht nach unten verlassen werde. Dies könnte einen Rutsch unter die 961 USD nach sich ziehen, was Abgaben bis 907 USD ermöglichen würde. Im Bereich der 961 USD sowie auf dem dort liegenden Aufwärtstrend sei aber aktuell die Chance vorhanden, noch einen kleinen Boden auszubilden. Kursgewinne über 1.015 USD würden kleine Kaufsignale ermöglichen. (27.03.2018/ac/a/m)