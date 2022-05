Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen gab es bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) einen Kampf um die 2.000-USD-Marke, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Immer wieder habe Palladium knapp über oder knapp unter diesem runden Kursniveau geschlossen. Gestern habe es einen Schlusskurs wieder knapp über 2.000 USD gegeben. Doch dabei sei nun auch der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen worden. Heute könnten die Bullen bislang weiter Druck auf die Bären ausüben.



Der Kampf um die 2.000er-Marke gehe nun in die entscheidende Phase. Womöglich hätten die Bären bereits aufgegeben. Doch man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Denn sollte Palladium heute nach der sehr positiven Eröffnung am Abend wieder unter 2.000 USD stehen, würde eine unangenehme Tageskerze für die Bullen entstehen. In diesem Fall könnte sich der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend als Fehlausbruch entpuppen. (27.05.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



