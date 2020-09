Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer monatelangen zähen Seitwärtsphase stieg der Kurs von Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ab Juli in einer Aufwärtsbewegung an den Widerstand bei 2.311 USD, von dem er nach unten abprallte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine weitere mehrwöchige Dreieckskonsolidierung und einen Ausbruch aus der Formation später stehe Palladium jetzt wieder direkt im Bereich dieser Marke. Dieser Anstieg werde aktuell zur Seite hin korrigiert, wobei bullischer Druckaufbau zu erkennen sei.



Ein Ausbruch über 2.311 USD bahne sich an und dürfte Palladium direkt an die Hürde bei 2.405 USD und das Märzhoch bei 2.450 USD schieben. Da auch die letzten Kaufwellen nicht ohne Zwischenkorrekturen abgelaufen seien, sei auch dort mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Anschließend könnte aber eine Aufwärtswelle über die Hürde und bis 2.540 und 2.639 USD führen. Sollte ausgehend von 2.311 USD dagegen eine Korrektur einsetzen, müsste diese oberhalb von 2.175 USD enden, um den Ausbruch nicht zu gefährden. Darunter käme es bereits zu Verlusten bis 2.084 USD. (11.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



