Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit im Februar die wichtige Unterstützung bei 2.185 USD ein weiteres Mal verteidigt werden konnte, befindet sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einem massiven Aufwärtstrend, der nach einer kurzen korrektiven Pause am Widerstand bei 2.750 USD sogar schon über das bisherige Allzeithoch bei 2.875 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Folge habe der Wert an das charttechnische Kursziel bei 2.950 USD angezogen und in der Spitze bereits 2.979 USD erreicht.



Die Bullen scheinen auch nach einem Anstieg von rund 35% in drei Monaten immer noch nicht müde und nehmen aktuell bereits das Kursziel bei 2.990 USD ins Visier, so die BNP Paribas. Ein Anstieg über die Marke hätte eine weitere Kaufwelle bis 3.055 USD zur Folge. Dort könnte allerdings eine deutliche Gegenbewegung in Richtung 2.875 USD für eine erste Korrektur sorgen. Werde die 3.055-USD-Marke dagegen in ähnlicher Weise überwunden, wie bereits das alte Allzeithoch, könnte Palladium sogar weiter bis 3.175 und 3.200 USD anziehen. Derzeit würde erst ein Bruch des früheren Rekordhochs bei 2.875 USD für eine deutlichere Korrektur sprechen, die bis 2.780 und 2.735 USD führen könne. (30.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >