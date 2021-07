Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie in der Nähe der Unterstützung bei 2.405 USD konnte Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) den vorherigen Abverkauf Mitte Juni stoppen und einen dynamischen Konter etablieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNoch könne die aktuelle Gegenbewegung als bullischer Pullback an eine gebrochene Abwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 2.735 USD gewertet werden. Sollte also von hier aus ein Angriff auf 2.875 USD starten, könnte dieser auch zum Bruch der Barriere und weiteren Zugewinnen bis 2.950 USD und dem Rekordhoch bei 3.017 USD führen. Abgaben unter 2.735 USD dürften dagegen bei 2.639 USD wieder auf Käufer treffen, die den Aufwärtstrend von dort aus fortsetzen könnten. Erst ein Bruch dieser Unterstützung hätte ein Ende der Erholungsrally und einen Abverkauf bis 2.540 und ggf. bereits 2.405 USD zur Folge. (16.07.2021/ac/a/m)