Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Noch befindet sich der Palladiumkurs in einer Aufwärtstrendphase, die mit einer Bodenbildung bei 1.804 USD Ende Juni eingeleitet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickPalladium drohe damit bei einem Bruch der Unterseite der Formation sogar das Ende der Aufwärtsphase. Unter 2.311 USD wäre dann zunächst mit einem Einbruch bis 2.248 USD zu rechnen, der sich direkt bis an die Unterstützung bei 2.185 USD ausdehnen könne. Sollte diese Marke nicht für eine starke Erholung genutzt werden, seien weitere Verluste bis 2.116 und 1.997 USD zu erwarten. Derzeit würde erst ein Ausbruch über 2.485 USD für eine Fortsetzung des Anstiegs sprechen. In diesem Fall dürfte der Wert allerdings zügig bis zur Kurshürde bei 2.639 USD steigen. (15.01.2021/ac/a/m)