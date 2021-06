Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Bruch der Unterstützung bei 2.735 USD setzte in der vergangenen Woche eine massive Verkaufswelle bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ein, die den Wert binnen eines Tages unter die Haltemarken bei 2.639 und 2.540 USD einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst an der 2.450-Punkte-Marke auf Höhe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie habe der Einbruch gestoppt und es habe eine Erholung eingesetzt, die aktuell sogar schon wieder bis 2.639 USD führe.



Die Erholung stehe der Verkaufswelle an Dynamik kaum nach und so sei jetzt sogar der Anstieg über 2.650 USD möglich und damit das Erreichen der Unterseite der alten Tradingrange greifbar. Dort dürften die Bären erneut zuschlagen und Palladium bei einem Bruch der 2.540-USD-Marke auch wieder bis 2.450 und 2.405 USD abverkaufen. Darunter könnte sich der Abwärtstrend bis 2.275 USD ausdehnen. Sollte der Käuferseite dagegen das Kunststück gelingen, auch die 2.735-USD-Marke zu überwinden, könnte der Konter der Bullen direkt bis 2.875 USD führen. (25.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



