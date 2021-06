Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (18.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Es gebe gute Neuigkeiten vom Unternehmen und der Kurs der Palantir-Aktie habe sich zuletzt vom Korrekturtief lösen können. Gehe es nach Palantir-Chef Alex Karp, dürfte letzteres auch zahlreichen Privatinvestoren zu verdanken sein. Mit der Wahrnehmung durch professionelle Analysten sei er dagegen anscheinend überhaupt nicht einverstanden."Wir reden Klartext über unsere Pläne", habe Karp diese Woche auf einer virtuellen Konferenz des US-Magazins Barron’s zu den Gründen gesagt, warum Palantir in Internet-Foren oft im Zusammenhang mit anderen Meme-Aktien genannt werde. Das Unternehmen respektiere die Intelligenz von Privatanlegern und schätze diese genauso wie institutionelle Investoren.Analysten würden dagegen dazu neigen, das Unternehmen schlecht zu verstehen und klischeehaft einzuordnen. "Analysten tendieren dazu, das ganz offen auszuschlachten, indem sie uns als das Frankenstein-Monster abtun, das sie normalerweise vielleicht in einem Konzern-Ungeheuer sehen würden", habe Karp gesagt.Palantir werde in der Öffentlichkeit durchaus ambivalent gesehen. Einerseits gelte das US-Unternehmen als führend bei der Analyse von Daten. Andererseits gebe es zahlreiche geschäftliche Verbindungen zu Regierungs- und Geheimdienstkreisen - und ein Unternehmen, das zur Überwachung der Bevölkerung beitrage, erfreue sich nun mal nicht überall uneingeschränkter Beliebtheit. Wobei für Analysten im Zweifel die nüchterne Bewertung der Zahlen eine wichtige Rolle spielen dürfte. Und Fakt sei, dass bei Palantir bewertungstechnisch schon einige Fantasie im Spiel sei.Karp kommuniziere clever, indem er Analysten als voreingenommen bezeichne. Er bediene damit ein Klischee, das bei einigen Nutzern, die sich gern in Foren informiere würden, verbreitet sein dürfte. Gleichzeitig bestärke er indirekt alle Investoren in ihrer Kaufentscheidung. Das ändere allerdings nichts daran, dass die Palantir-Aktie recht ambitioniert bewertet wirke. Die aktuellen Meldungen seien aus dieser Perspektive nicht wirklich kursrelevant. "Der Aktionär" beobachte Palantir daher derzeit lediglich, auch wenn sich das Chartbild durchaus aufgehellt habe, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.