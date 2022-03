NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,20 USD +5,81% (29.03.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (30.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) charttechnisch unter die Lupe.Die Palantir-Aktie stelle aktuell ein Lehrbuchbeispiel für die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen dar. Analytisch handele es sich dabei um einen unserer absoluten Lieblingsansätze und einen echten Vorteil der Technischen Analyse. Zuletzt hätten die Analysten bei dem Technologietitel die Ausbildung eines Doppelbodens diskutiert. Mittlerweile sei die untere Umkehr abgeschlossen, wodurch ein (Mindest-)Kursziel von gut 15 USD aktiviert worden sei. Die Entwicklungen in den höheren Zeitebenen würden den jüngsten Gezeitenwandel untermauern. So habe das Papier auf Monatsbasis zuletzt zwei Kerzen mit markanten Lunten ausgeprägt. Die Handelsspanne vom März sei zudem innerhalb des Pendants vom Februar verblieben, sodass (bisher) ein klassischer "inside month" entstehe. Beide Phänomene würden unterstreichen, dass der Verkaufsdruck der vorangegangenen Monate ausgelaufen sein sollte. Als Sahnehäubchen könne der trendfolgende MACD im mittelfristigen Wochenbereich mit einem neuen Kaufsignal aufwarten. Mit anderen Worten: Das Chartbild der Palantir-Aktie wisse derzeit auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis zu gefallen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es die 38-Tage-Linie (akt. bei 12,29 USD) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)