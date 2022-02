Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,418 EUR -3,06% (03.02.2022, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,09 USD -1,73% (03.02.2022, 17:13)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Zum Handelsauftakt in den USA rutsche die Palantir-Aktie auch heute deutlich ins Minus. Nachdem der Titel zuletzt überverkauft gewirkt habe, sei die technische Gegenbewegung nur schwach ausgefallen und habe eher einer kurzen Verschnaufpause geglichen. Unterdessen habe ein Unternehmen eine Partnerschaft mit Palantir gemeldet.Am Dienstag habe Satellogic eine strategische Kooperation mit Palantir angekündigt. Dabei gehe es darum, staatlichen und privaten Kunden der beiden Unternehmen eine bessere Verbindung von Satellitenbildern und KI anbieten zu können.Das klinge gewohnt schwammig und lasse sich - wie gewohnt - kaum in Zahlen fassen. Keine Überraschung also, das die Meldung nicht gereicht habe, um der Palantir-Aktie im angeschlagenen Tech-Markt wieder nachhaltig Auftrieb zu verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: