Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (04.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Mit einem Kursplus von mehr als 5% falle heute die Palantir-Aktie besonders auf. Passend dazu könne das auf Datenanalyse spezialisierte US-Unternehmen einen neuen Geschäftspartner verkünden, der für weiteren operativen Auftrieb sorgen könnte.Palantir sei ohnehin bekannt für seine Staats- und Regierungskunden. Dank einer neuen Kooperation mit Carahsoft könnte sich ein noch besserer Draht zu US-Behörden ergeben. Carahsoft solle den Vertrieb von Palantir-Produkten übernehmen. Das Unternehmen sei bereits spezialisiert auf den Verkauf von IT-Lösungen an alle möglichen staatlichen Behörden und Bildungseinrichtungen in den USA.Der Deal dürfte Palantirs ohnehin gute Verbindung zur den US-Behörden stärken. Bei der Aktie sehe es unterdessen stark nach erfolgreicher Bodenbildung aus. Palantir sei zwar keine laufende "Aktionär"-Empfehlung, Anleger könnten die Aktie jetzt allerdings wieder durchaus auf dem Schirm behalten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: