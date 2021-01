Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (15.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Das US-Unternehmen sei in einem zukunftsträchtigen Geschäftsfeld tätig. Palantir biete Software zur Analyse großer Datenmengen und diese würden in Zeiten von Big Data immer wichtiger. Heute könne die Palantir-Aktie deutlich zulegen. Der Kursanstieg könnte mit einem möglichen Auftrag der neuen US-Regierung zusammenhängen.Konkret: Der Phoenix-Financial-Markanalyst Wayne Kaufman vermute, dass das heutige Plus mit dem Vorschlag des designierten Präsidenten Joe Bidens in Verbindung stehe, wie Bloomberg berichte. Bidens habe einen Plan zur wirtschaftlichen Entlastung im Sinn, der wohl auch verstärkte Covid-19-Tests und Kontaktverfolgung beinhalte. "Das wird bedeuten, dass eine Menge Daten analysiert werden müssen, und das ist genau das Richtige für Palantir", habe er in einem Telefoninterview gesagt und hinzugefügt, dass Palantir ein wichtiger Auftragnehmer der Regierung sei.Das Analysieren von großen Daten-Mengen werde weltweit zusehends wichtiger, wie Bidens "Corona-Nachverfolgungs-Pläne" deutlich zeigen würden. Dieses Vorhaben ei jedoch ohne einen Software-Anbieter wie Palantir nicht realisierbar. Der große Trumpf des US-Software-Spezialisten: Man arbeite bereits mit der US-Regierung erfolgreich zusammen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link