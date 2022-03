Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

10,444 EUR -3,46% (11.03.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,39 USD -4,04% (11.03.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Abwärtstrend bei der Palantir-Aktie sei zwar intakt, aber zuletzt habe es immerhin Anzeichen für eine Stabilisierung gegeben, während z.B. China-Aktien in der abgelaufenen Handelswoche massenweise neue Tiefs markiert hätten. Aber das sei nicht die einzige tröstliche Nachricht aus Sicht von Palantir-Anlegern. Die Ark-Fonds von Cathie Wood sei mittlerweile komplett raus bei Palantir. Die ständigen Verkaufsmeldungen hätten damit ein Ende. Von Ark-Führungskräften sei zu hören gewesen, der Ausstieg sei auf die leichte Schwäche Palantirs beim Geschäft mit Regierungskunden zurückzuführen. Ark habe zuletzt einfach an anderen Stellen bessere Chancen gesehen.In Analystenkreisen sei umstritten, ob sich der Ukraine-Krieg letztendlich wirklich positiv auf die Geschäftsentwicklung bei Palantir auswirken werde. Das US-Unternehmen sei grundsätzlich auf Kurs. Die Bewertung sei aber trotz des Kursrückgangs noch immer ambitioniert. Insofern bleibe die Palantir-Aktie ein heißes Eisen und sei momentan kein Muss im Depot, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Börsenplätze Palantir-Aktie: