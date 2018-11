Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

11,20 EUR 0,00% (14.11.2018, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

11,20 EUR 0,00% (14.11.2018, 09:43)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (14.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) spekulativ zu kaufen.PVA TePla habe im dritten Quartal ein hohes Umsatzwachstum und einen Ergebnissprung verzeichnet und liege damit in Summe der ersten neun Monate vor allem beim Ergebnis sehr weit oberhalb des letztjährigen Niveaus. So habe das Vorsteuerergebnis um mehr als 370 Prozent auf 6,3 Mio. Euro gesteigert werden können. Damit würden sich nun die positiven Effekte des seit etwa einem Jahr sehr lebhaften Auftragseingangs erstmals auch im Zahlenwerk zeigen. Mit der jetzt beginnenden Auslieferung des letztjährigen Auftrags dürfte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch in den kommenden Quartalen aufwärtsgerichtet sein.Im Unterschied zu früheren Aufschwungsphasen infolge von Großaufträgen scheine die Entwicklung diesmal aber auf einer deutlich breiteren Basis zu stehen, wie der weiterhin dynamische Auftragseingang zeige. So habe der Auftragsbestand per Ende September selbst bereinigt um den letztjährigen Großauftrag um ca. 70 Prozent über dem Vorjahr gelegen und sei seitdem durch einen weiteren Großauftrag noch ausgebaut worden. Bei diesem handle es sich um den Rahmenvertrag mit einem chinesischen Kunden, der bei planmäßiger Entwicklung für eine gute Auslastung bis weit ins nächste Jahrzehnt sorgen könnte.Zusammen mit den großen Potenzialen auf dem Gebiet der Siliziumkarbid-Technologie verfüge PVA TePla derzeit über exzellente Perspektiven, die der Analyst im Bewertungsmodell durch die Annahme hoher Wachstumsraten und hoher Profitabilität abgebildet habe. Auf Basis dieses Szenarios, das er gegenüber dem letzten Update weitestgehend unverändert gelassen habe, sehe er den fairen Wert von PVA TePla aktuell bei 15,20 Euro je Aktie. Gegenüber dem Börsenkurs, der im Zuge der Marktschwäche im Oktober etwas nachgegeben habe, bedeute das ein Aufwärtspotenzial von über 30%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: